Arab Insurance Group (BSC): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Arab Insurance Group (BSC) hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.90 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Arab Insurance Group (BSC) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.900 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16.76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch