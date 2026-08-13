Arab Insurance Group (BSC): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arab Insurance Group (BSC) stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Arab Insurance Group (BSC) ein EPS von 0.700 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7.22 Prozent auf 3.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch