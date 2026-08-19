Arab Hotels veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arab Hotels hat am 16.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 JOD. Im Vorjahresquartal waren -0.030 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arab Hotels im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47.46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0.9 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 0.6 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch