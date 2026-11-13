Arab Banking zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Arab Banking präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Arab Banking ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arab Banking im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 910.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 883.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch