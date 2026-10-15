AR advanced technology,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AR advanced technology,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 25.49 JPY. Im letzten Jahr hatte AR advanced technology,Inc Registered einen Gewinn von 20.07 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.95 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AR advanced technology,Inc Registered einen Umsatz von 3.84 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 79.43 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 45.36 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 16.10 Milliarden JPY gegenüber 14.15 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch