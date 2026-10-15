Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 67’749 -0.2%  Dollar 0.8268 -1.0%  Öl 105.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Suche...
ETF Sparplan
15.10.2026 06:37:00

AR advanced technology,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AR advanced technology,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 25.49 JPY. Im letzten Jahr hatte AR advanced technology,Inc Registered einen Gewinn von 20.07 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.95 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AR advanced technology,Inc Registered einen Umsatz von 3.84 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 79.43 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 45.36 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 16.10 Milliarden JPY gegenüber 14.15 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Qualitätsaktien finden ist erst der Anfang – heute Abend geht es um die richtige Strategie!
12:37 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
11:53 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
11:28 UBS Logo UBS KeyInvest: 3D-Druck – Comeback der Printer/Streaming-Dienste – Vor der nächsten Machtprobe
09:35 SMI bricht nach oben aus
09:32 Marktüberblick: Achterbahnfahrt bei den Anleiherenditen
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’882.75 19.36 SD2BJU
Short 15’160.74 13.99 S8UB1U
Short 15’729.44 8.94 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’349.51 15.10.2026 17:31:43
Long 13’699.63 19.62 SZC0BU
Long 13’388.84 13.72 SWBZHU
Long 12’835.51 9.00 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Unterschätzter KI-Titel: Diese Aktie könnte NVIDIA und Palantir abhängen
UBS-Aktie etwas leichter: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
SpaceX-Aktie tiefer: Wurde Starlink für die Ukraine gedrosselt? - Brand an Starlink-Antennen auch in Bulgarien
ASML-Aktie klettert: KI-Boom treibt an - Prognose erhöht
Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zinssorgen sind zurück: SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- US-Handel endet auf grünem Terrain -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Erste Schätzungen: Idorsia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.