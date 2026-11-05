Aquestive Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aquestive Therapeutics lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.13 USD gegenüber -0.140 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Aquestive Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch