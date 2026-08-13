Aquestive Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aquestive Therapeutics stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Aquestive Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Aquestive Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch