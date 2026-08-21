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21.08.2026 06:37:00
Aqualis Offshore: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Aqualis Offshore veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Aqualis Offshore -0.310 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 857.3 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 13.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 990.6 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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