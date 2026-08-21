Aqualis Offshore: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aqualis Offshore veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Aqualis Offshore -0.310 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 857.3 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 13.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 990.6 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch