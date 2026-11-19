Aqua Metals lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aqua Metals ein Ergebnis je Aktie von -2.190 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch