Aqua America: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aqua America hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 508.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch