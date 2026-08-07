Aqua America gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aqua America hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aqua America 0.380 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aqua America im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 530.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 514.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch