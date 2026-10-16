AQ Group Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AQ Group Registered hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 2.23 SEK. Im letzten Jahr hatte AQ Group Registered einen Gewinn von 1.67 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 2.57 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.11 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2.05 SEK sowie einen Umsatz von 2.47 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.ch