Aptus Value Housing Finance India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aptus Value Housing Finance India hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 5.34 INR gegenüber 4.54 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 6.35 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 14.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5.35 INR sowie einen Umsatz von 4.64 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch