Aptera Motors B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aptera Motors B hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.440 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch