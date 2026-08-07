Aptech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aptech hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.32 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aptech ein EPS von 1.16 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1.34 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11.06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.20 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch