APT Medical A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

APT Medical A liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat APT Medical A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.41 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 831.7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 27.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 653.6 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch