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21.08.2026 06:37:00
APT Medical A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
APT Medical A hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.18 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1.13 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 822.3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte APT Medical A 649.5 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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