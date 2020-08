Apstra dévoile une intégration réseau sophistiquée par Internet avec Juniper Networks et SONiC, ainsi que des fonctionnalités opérationnelles améliorées pour satisfaire la demande de la clientèle

Le prochain pas d'Apstra pour faire évoluer la réseautique fondée sur l'intention consiste à accélérer et à simplifier le déploiement et l'exploitation de réseaux

MENLO PARK, Californie, 17 août 2020 /CNW/ - Apstra, une société multinationale de logiciels qui a créé la réseautique fondée sur l'intention (Intent-Based Networking [IBN]), annonce aujourd'hui le plus récent changement apporté à son produit phare, Apstra AOS, se préparant ainsi à la croissance rapide du marché de la réseautique fondée sur l'intention. AOS 3.3 offre des capacités de communication IBN sophistiquées avec Juniper Networks ainsi qu'une vaste gamme d'améliorations sur le plan des opérations et des réseaux ouverts qui permettent aux entreprises de réagir plus rapidement aux délais de réalisation raccourcis et aux revirements commerciaux imprévus tout en offrant à l'utilisateur final la meilleure expérience qui soit. Ces importantes améliorations apportées au produit augmentent de façon frappante la vitesse et la fiabilité du déploiement et du fonctionnement des réseaux du centre de données.

Selon un rapport récent de Global Market Insights, la croissance du marché de la réseautique fondée sur l'intention a dépassé les 900 millions $ en 2019. Son taux de croissance annuel composé devrait être supérieur à 30 % entre 2020 et 2026. L'adoption accélérée de solutions IBN survient alors que les centres de données sont contraints à respecter des échéanciers commerciaux plus courts tout en devant offrir une simplicité opérationnelle qui est égale ou supérieure à celle du nuage, mais avec fiabilité. Le déploiement d'une solution IBN est essentiel pour les entreprises redoublant d'efforts afin d'assurer leur transformation numérique, laquelle requiert un centre de données disposant d'un réseau agile, d'une plus grande disponibilité et d'un rendement supérieur du capital investi. Une entreprise est trois fois plus susceptible de ne pas réussir sa transformation numérique si elle ne transforme pas d'abord ses réseaux.

« Le suivi et la gestion des opérations du centre de données gagnent en complexité et deviennent de plus en plus indispensables aux entreprises pour accélérer leur transformation numérique », affirme Mansour Karam, fondateur et président d'Apstra. « L'IBN est la solution à laquelle se fient des exploitants et des architectes de réseaux pour permettre à leurs organismes de suivre le rythme. Alors que se profile la montée de l'IBN, l'élargissement de nos capacités IBN uniques et sophistiquées avec Juniper Networks conjugué aux améliorations opérationnelles nous permettent de fournir notre solution à l'avant-garde de l'industrie à une plus grande variété de variables matérielles. »

AOS d'Apstra est une pièce clé qui contribue à résoudre le casse-tête que posent la validation et l'automatisation en boucle fermée. Cette technologie unique réduit l'extrême complexité à laquelle sont confrontés les exploitants et les architectes de réseaux en rendant possibles la validation et l'analyse dites « Day 0 » tout en tirant parti d'une seule source de vérité réseau. Apstra permet aux organismes de profiter de l'efficience et des avantages associés aux opérations « Day 0 » qui découlent de l'IBN.

« Ayant des exigences extrêmes, l'industrie renommée des services financiers de la Suisse a besoin d'une infrastructure qui lui garantit les délais de réponse et la latence les plus faibles conjugués à un excellent rapport qualité-prix et le plus haut degré de fiabilité », explique Hanspeter Tinner, chef des services et cofondateur de Beelastic. « Cela n'est réalisable que si les plus récentes technologies sont utilisées à chaque point. L'automatisation bout en bout d'Apstra ainsi que son modèle opérationnel simple nous permettent d'offrir les délais d'intervention les plus rapides qui soient avec la plus grande efficacité et fiabilité. Grâce à sa rapidité caractéristique, nous sommes persuadés que cette entreprise continuera de répondre à nos besoins et à ceux de notre clientèle. »

AOS d'Apstra permet aux organismes d'automatiser l'ensemble des facettes des étapes de conception, de mise sur pied, de déploiement et d'exploitation de leurs réseaux. La solution IBN de premier plan tire parti des capacités d'analyse avancées et fondées sur l'intention d'Apstra pour valider continuellement le réseau, éliminant ainsi la complexité, les vulnérabilités et les pannes et donnant lieu à un réseau résilient et sécurisé. Pour savoir comment transformer votre entreprise avec Apstra, consultez le https://apstra.com/.

À propos d'Apstra, Inc

Apstra® est une société multinationale de logiciels fournissant une solution unifiée qui automatise l'architecture et les activités des réseaux des centres de données. AOS, le produit phare d'Apstra, aide les organismes à automatiser l'ensemble des facettes de la conception, de la mise sur pied, du déploiement et de l'exploitation de leurs réseaux, permettant à ces entités d'apporter des changements à leurs réseaux de manière fiable et rapide tout en utilisant efficacement le capital humain et en s'affranchissant du carcan des vendeurs de composants matériels. Les organisations qui se servent d'AOS enregistrent une baisse de leurs dépenses d'exploitation qui est supérieure à 80 pour cent, une amélioration de leur agilité dans une proportion de 99 pour cent, et une amélioration de la fiabilité qui surpasse les 70 pour cent. AOS utilise les capacités d'analyse avancées et fondées sur l'intention d'Apstra pour valider continuellement le réseau, éliminant ainsi la complexité, les vulnérabilités et les pannes et donnant lieu à un réseau résilient et sécurisé.

Apstra a été fondée en 2014 par David Cheriton, Mansour Karam et Sasha Ratkovic, des leaders réputés dans le domaine de la réseautique. Ayant son siège social à Menlo Park, en Californie, la société compte des bureaux dans le monde entier.

