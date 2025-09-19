|
19.09.2025 06:37:00
APS Energia: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
APS Energia hat am 18.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte APS Energia -0.020 PLN je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 35.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.1 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 34.0 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
