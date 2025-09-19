Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’049 0.4%  SPI 16’750 0.3%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’675 1.4%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’457 1.6%  Gold 3’658 0.4%  Bitcoin 92’743 -0.1%  Dollar 0.7928 0.1%  Öl 67 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
FedEx-Aktie beflügelt: Umsatz und Gewinn liegen über den Erwartungen
Nestlé-Aktie: In Polen wegen Kritik zu Slogans auf Wasserflaschen verklagt
So lässt sich beim Online-Shopping bares Geld sparen
Täuschende Charts: So können verzerrte Darstellungen Anleger in die Irre führen
FMC-Aktie im Fokus: Stärkung der Value-Based-Care-Sparte
Suche...
Plus500 Depot
19.09.2025 06:37:00

APS Energia: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

APS Energia hat am 18.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte APS Energia -0.020 PLN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 35.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.1 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 34.0 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services, Parker-Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services & Parker-Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18.09.25 Logo WHS Klar denken, klug handeln: Wege zum stabilen Börsenerfolg - Kostenloser Livestream aus Zürich morgen ab 16:00 Uhr
18.09.25 Julius Bär: 15.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf ASML Holding NV, Sanofi, Banco Santander SA, SAP SE
18.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Regenerative Energie – Voll konkurrenzfähig/Ölmarkt – Interessante Konstellation
18.09.25 Marktüberblick: SAP nach Analystenkommentar gesucht
18.09.25 SMI nach US-Zinssenkung leichter fester erwartet
18.09.25 Italiens Banken zwischen Tradition und digitaler Zukunft
17.09.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services & Parker-Hannifin mit François Bloch
16.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adecco, Holcim, Partners Group
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’529.25 19.78 S90BBU
Short 12’803.09 13.63 S2S3KU
Short 13’286.54 8.81 BTTSBU
SMI-Kurs: 12’049.13 18.09.2025 17:31:53
Long 11’535.76 19.15 BXGS2U
Long 11’288.51 13.87 B1SSKU
Long 10’791.30 8.84 BCHSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien nicht mehr auf Erholungskurs: Rheinmetall, HENSOLDT und RENK schlagen unterschiedliche Richtungen ein
SIG-Aktie bricht um ein Fünftel ein: SIG senkt Ziele für 2025 und will keine Dividende bezahlen
Intel-Aktie haussiert: Mega-Deal in der Chipbranche - NVIDIA pumpt Milliarden in Intel
89bio-Aktie zündet Kursrakete, Roche-Aktie fester: Roche kauft 89bio - Roche-Pharma-CEO sieht enormes Potenzial
Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Positive Studiendaten - Ozempic schlägt Konkurrenz von Eli Lilly
Plug Power-Aktie mit Gewinnen: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
IonQ-Aktie im Höhenflug: Kooperation mit US-Energieministerium treibt Quantentechnologie fürs All - D-Wave-Aktie profitiert
UBS-Aktie dennoch mit Gewinnen: UBS-Grossaktionär Cevian zweifelt an Zukunft des Schweizer Hauptsitzes
Nach Fed-Zinssenkung: SMI schliesst über 12'000-Punkte-Marke -- DAX letztlich klar im Plus -- US-Börsen gehen stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen zum Handelsende uneinheitlich
Konkurrenz der sicheren Häfen: Bitcoin-ETFs vs. Gold-ETFs

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}