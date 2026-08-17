Aprila Bank ASA Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aprila Bank ASA Registered hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.43 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.240 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Aprila Bank ASA Registered mit einem Umsatz von insgesamt 88.6 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73.6 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 20.36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch