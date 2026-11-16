Aprila Bank ASA Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aprila Bank ASA Registered hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.29 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aprila Bank ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0.250 NOK in den Büchern gestanden.

Aprila Bank ASA Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90.2 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75.7 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch