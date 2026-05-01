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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Unter der Lupe 01.05.2026 17:48:00

April 2026: So schätzen Experten die Siemens-Aktie ein

April 2026: So schätzen Experten die Siemens-Aktie ein

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Siemens-Aktie unter die Lupe genommen.

Siemens
230.62 CHF 1.97%
Kaufen Verkaufen

Die Siemens-Aktie wurde im April 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 268,33 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 15,78 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Siemens in Höhe von 252,55 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research300,00 EUR18,7927.04.2026
RBC Capital Markets270,00 EUR6,9117.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.235,00 EUR-6,9515.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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Siemens-Aktie: Siemens Mobility digitalisiert Sicherungstechnik in New Yorker U-Bahn

Bildquelle: servickuz / Shutterstock.com

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