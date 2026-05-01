Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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|Unter der Lupe
|
01.05.2026 17:48:00
April 2026: So schätzen Experten die Siemens-Aktie ein
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Siemens-Aktie unter die Lupe genommen.
Die Siemens-Aktie wurde im April 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 268,33 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 15,78 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Siemens in Höhe von 252,55 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|300,00 EUR
|18,79
|27.04.2026
|RBC Capital Markets
|270,00 EUR
|6,91
|17.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|235,00 EUR
|-6,95
|15.04.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: servickuz / Shutterstock.com
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