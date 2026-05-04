April 2026: So schätzen Experten die Amazon-Aktie ein

30 Analysten gaben ihre Einschätzung der Amazon-Aktie preis.

30 Experten empfehlen die Amazon-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 307,03 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 41,97 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Amazon in Höhe von 265,06 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 333,00 USD 25,63 30.04.2026 UBS AG 304,00 USD 14,69 30.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 325,00 USD 22,61 30.04.2026 RBC Capital Markets 320,00 USD 20,73 30.04.2026 Barclays Capital 330,00 USD 24,50 30.04.2026 UBS AG 304,00 USD 14,69 29.04.2026 RBC Capital Markets 300,00 USD 13,18 27.04.2026 Jefferies & Company Inc. 300,00 USD 13,18 27.04.2026 UBS AG 304,00 USD 14,69 24.04.2026 Jefferies & Company Inc. 300,00 USD 13,18 24.04.2026 UBS AG 304,00 USD 14,69 23.04.2026 Barclays Capital 300,00 USD 13,18 17.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 275,00 USD 3,75 14.04.2026 Jefferies & Company Inc. 300,00 USD 13,18 10.04.2026

Redaktion finanzen.ch