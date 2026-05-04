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Expertenprognosen 04.05.2026 17:19:00

April 2026: So schätzen Experten die Amazon-Aktie ein

April 2026: So schätzen Experten die Amazon-Aktie ein

So haben Experten die Amazon-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Amazon
214.12 CHF 5.25%
Kaufen Verkaufen

30 Analysten gaben ihre Einschätzung der Amazon-Aktie preis.

30 Experten empfehlen die Amazon-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 307,03 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 41,97 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Amazon in Höhe von 265,06 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG333,00 USD25,6330.04.2026
UBS AG304,00 USD14,6930.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.325,00 USD22,6130.04.2026
RBC Capital Markets320,00 USD20,7330.04.2026
Barclays Capital330,00 USD24,5030.04.2026
UBS AG304,00 USD14,6929.04.2026
RBC Capital Markets300,00 USD13,1827.04.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD13,1827.04.2026
UBS AG304,00 USD14,6924.04.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD13,1824.04.2026
UBS AG304,00 USD14,6923.04.2026
Barclays Capital300,00 USD13,1817.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.275,00 USD3,7514.04.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD13,1810.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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