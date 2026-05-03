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ThyssenKrupp Aktie 26138437 / US88629Q2075

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Monats-Einschätzungen 03.05.2026 18:14:00

April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der thyssenkrupp-Aktie angepasst

April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der thyssenkrupp-Aktie angepasst

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der thyssenkrupp-Aktie.

ThyssenKrupp
10.00 EUR 3.95%
Kaufen Verkaufen

Die thyssenkrupp-Aktie wurde im April 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 12,10 EUR für die thyssenkrupp-Aktie, was einem Anstieg von 2,02 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 10,09 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG14,50 EUR43,7830.04.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR28,9029.04.2026
JP Morgan Chase & Co.10,10 EUR0,1529.04.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR28,9027.04.2026
Barclays Capital9,00 EUR-10,7617.04.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR28,9016.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: thyssenkrupp AG