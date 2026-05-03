ThyssenKrupp Aktie 26138437 / US88629Q2075
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03.05.2026 18:14:00
April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der thyssenkrupp-Aktie angepasst
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der thyssenkrupp-Aktie.
Die thyssenkrupp-Aktie wurde im April 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.
4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 12,10 EUR für die thyssenkrupp-Aktie, was einem Anstieg von 2,02 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 10,09 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|14,50 EUR
|43,78
|30.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 EUR
|28,90
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|10,10 EUR
|0,15
|29.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 EUR
|28,90
|27.04.2026
|Barclays Capital
|9,00 EUR
|-10,76
|17.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 EUR
|28,90
|16.04.2026
Redaktion finanzen.ch
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