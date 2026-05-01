Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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01.05.2026 19:12:00
April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Commerzbank-Aktie veröffentlicht.
Commerzbank
31.75 CHF -2.71%
3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Commerzbank-Aktie veröffentlicht.
3 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 41,67 EUR beziffert, während der aktuelle Commerzbank-Kurs an der Börse XETRA bei 35,21 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|43,00 EUR
|22,12
|21.04.2026
|Barclays Capital
|42,00 EUR
|19,28
|20.04.2026
|Deutsche Bank AG
|40,00 EUR
|13,60
|16.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.04.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Commerzbank AG
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