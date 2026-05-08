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BASF Aktie 1032194 / US0552625057

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Experten-Meinungen 08.05.2026 20:36:00

April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie

April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die BASF-Aktie im vergangenen Monat.

BASF
12.90 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Die BASF-Aktie wurde im April 2026 von 11 Analysten analysiert.

3 Experten raten die BASF-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von BASF mit Halten ein, 4 Analysten empfehlen die BASF-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 49,18 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 5,56 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BASF-Aktie von 54,74 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG52,00 EUR-5,0130.04.2026
Jefferies & Company Inc.43,00 EUR-21,4530.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.63,00 EUR15,0930.04.2026
Barclays Capital40,00 EUR-26,9330.04.2026
JP Morgan Chase & Co.36,00 EUR-34,2330.04.2026
Barclays Capital40,00 EUR-26,9328.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)51,00 EUR-6,8321.04.2026
Bernstein Research61,00 EUR11,4420.04.2026
Barclays Capital40,00 EUR-26,9302.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.63,00 EUR15,0902.04.2026
UBS AG52,00 EUR-5,0101.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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