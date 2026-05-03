Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’499 -0.3%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9165 0.0%  EStoxx50 5’882 0.0%  Gold 4’613 -0.2%  Bitcoin 61’174 2.5%  Dollar 0.7827 0.1%  Öl 109.1 -4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie
Quantenaktien im Fokus: Warum Northern Capital Markets nicht auf D-Wave setzt
Tesla im Rampenlicht: Ein grosser Teil der Cybertruck-Verkäufe geht an Elon Musks eigene Unternehmen
April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie
Suche...
eToro entdecken

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysten-Meinungen 03.05.2026 14:12:00

April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie

April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Allianz-Aktie im Überblick.

Allianz
355.46 CHF -0.18%
Kaufen Verkaufen

Im April 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Allianz-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die Allianz-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Allianz ein Kursziel von 426,80 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 37,80 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 389,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.380,00 EUR-2,3124.04.2026
RBC Capital Markets400,00 EUR2,8323.04.2026
RBC Capital Markets400,00 EUR2,8321.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.450,00 EUR15,6821.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)504,00 EUR29,5607.04.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

GESI-Übernahme: Allianz steigt in Energiespeicher ein - Aktie etwas schwächer
Allianz-Aktie stabil: Allianz Global Investors baut Engagement in asiatische Infrastruktur aus

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Allianz Deutschland

Nachrichten zu Allianz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?