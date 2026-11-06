Aprea Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aprea Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Aprea Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch