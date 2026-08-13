Aprea Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aprea Therapeutics hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.530 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch