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07.08.2026 06:37:00
APR gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
APR liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat APR die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3780.37 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1774.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 134.19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 327.73 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 767.53 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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