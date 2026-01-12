AppYea Aktie 22314009 / US03834R1068
12.01.2026 17:25:15
AppYea Appoints Ben Harris As Chief Technology Officer, Stock Rises
(RTTNews) - AppYea, Inc. (APYP), Monday announced the appointment of Ben Harris as Chief Technology Officer.
Prior to this, Harris served as the primary technical architect behind the development of the blockchain platform at Techlott.
The company believes that the appointment to both the executive team and the Board would further strengthen execution accountability and board-level oversight.
Currently, APYP is trading at $0.016, up 15.11 percent on the OTC Markets.
Nachrichten zu AppYea Inc
Analysen zu AppYea Inc
