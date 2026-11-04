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05.11.2026 00:35:07
AppLovin Q3 Profit Surges 72%; Revenue Jumps 55%
(RTTNews) - AppLovin Corporation (APP) on Wednesday reported a 72% increase in third-quarter profit, supported by strong revenue growth. The company also announced an expanded share repurchase authorization and issued fourth-quarter revenue guidance above its third-quarter level.
Net income for the quarter rose to $1.439 billion, or $4.30 per share, from $835.5 million, or $2.45 per share, in the year-ago quarter.
Revenue surged 55% to $2.185 billion from $1.405 billion.
For the fourth quarter, the company expects revenue of $2.365 billion to $2.395 billion and adjusted EBITDA of $1.995 billion to $2.025 billion, with an adjusted EBITDA margin of 84% to 85%.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu AppLovin Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch sehr freundlich, während auch der deutsche Leitindex deutlich zulegte. Der Dow verzeichnete einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.