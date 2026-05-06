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07.05.2026 00:24:23
AppLovin Q1 Profit Surges
(RTTNews) - AppLovin Corporation (APP) on Wednesday reported first-quarter results with profit surging from last year, driven by strong revenue growth.
The company posted revenue of $1.84 billion for the quarter ended March 31, 2026, up from $1.16 billion a year earlier. Net income rose to $1.21 billion from $576.4 million in the prior-year quarter.
Earnings per share came in at $3.56, compared with $1.67 per share a year earlier.
APP is currently trading after hours at $474.49 up $5.66 or 1.21 percent on the Nasdaq.
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