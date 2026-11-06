AppLovin informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AppLovin hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

AppLovin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.45 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55.50 Prozent auf 2.18 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch