APPLIED TECHNOLOGY: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

APPLIED TECHNOLOGY veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22.89 JPY. Im Vorjahresviertel waren 43.14 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.73 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.88 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch