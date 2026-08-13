APPLIED TECHNOLOGY präsentierte Quartalsergebnisse

APPLIED TECHNOLOGY hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18.62 JPY. Im Vorjahresviertel waren 26.47 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat APPLIED TECHNOLOGY mit einem Umsatz von insgesamt 1.84 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11.50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch