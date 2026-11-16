Applied informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Applied lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 226.54 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 236.76 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 11.06 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 3.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch