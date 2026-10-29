Applied Industrial Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Applied Industrial Technologies lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2.97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.63 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.29 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.20 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2.89 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1.29 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.ch