Applied hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Applied veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 163.07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 146.62 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 11.00 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch