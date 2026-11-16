Applied Energetics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Applied Energetics hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Applied Energetics hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0.1 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0.1 Millionen USD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.ch