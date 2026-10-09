Applied Digital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Applied Digital hat sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.82 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Applied Digital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 341.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 432.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 64.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch