Applied Science Products Aktie 10815656 / US03824D1090
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08.10.2026 05:15:12
Applied Digital Corporation Q1 Loss Increases
(RTTNews) - Applied Digital Corporation (APLD) reported Loss for its first quarter of -$237.08 million
The company's bottom line came in at -$237.08 million, or -$0.82 per share. This compares with -$18.50 million, or -$0.07 per share, last year.
Excluding items, Applied Digital Corporation reported adjusted earnings of -$4.053 million or -$0.01 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 322.4% to $341.87 million from $80.93 million last year.
Applied Digital Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$237.08 Mln. vs. -$18.50 Mln. last year. -EPS: -$0.82 vs. -$0.07 last year. -Revenue: $341.87 Mln vs. $80.93 Mln last year.
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