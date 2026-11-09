Applied BioCode: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Applied BioCode hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.19 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Applied BioCode ein Ergebnis je Aktie von -0.330 TWD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50.35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 122.8 Millionen TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 184.7 Millionen TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch