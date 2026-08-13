Applied Aerospace Defense zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Applied Aerospace Defense hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.04 USD gegenüber -0.030 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Applied Aerospace Defense in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47.42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 167.3 Millionen USD im Vergleich zu 113.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch