Applied Aerospace Defense: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Applied Aerospace Defense hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.020 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Applied Aerospace Defense im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48.60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 182.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 122.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch