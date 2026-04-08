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Zulieferer im Aufwind 08.04.2026 11:29:00

Apple-Zulieferer-Aktien profitieren: Erwartetes iPhone Fold lässt Kurse steigen

Apple-Zulieferer-Aktien profitieren: Erwartetes iPhone Fold lässt Kurse steigen

Spekulationen um Apples iPhone Fold sorgten für Kursgewinne bei Zulieferern in Asien. Nach Berichten über mögliche Verzögerungen deuten neue Informationen auf einen planmässigen Marktstart hin.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
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• Apple-Zulieferer in Asien mit teils deutlichen Kursgewinnen
• Markteinführung des iPhone Fold wohl doch planmässig
• Vorstellung offenbar gemeinsam mit iPhone 18 Pro und Pro Max

Aktien von Apple-Zulieferern im Fokus

Zur Wochenmitte konnten Aktien von Apple-Zulieferern teilweise deutlich zulegen. So gewann die Foxconn-Aktie in Taipeh letztlich 1,80 Prozent auf 50,90 Neue Taiwan-Dollar, während die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie (TSMC) 4,84 Prozent auf 1'950 Neue Taiwan-Dollar zulegte. In China sprangen die Titel von Lens Technology 5,94 Prozent auf 29,97 Yuan nach oben, während die Anteilsscheine von GoerTek 5,75 Prozent auf 23,54 Yuan und jene von Luxshare Precision Industry 8,02 Prozent auf 52,27 Yuan zulegten. In Hongkong gewannen AAC Technologies-Aktien schliesslich 6,85 Prozent auf 36,20 Hongkong-Dollar. In Tokio kletterte die Murata Manufacturing-Aktie bis zum Handelsende um 5,65 Prozent auf 4'000 Yen, während es für die Titel von LG Innotek in Seoul um 6,31 Prozent auf 347'000 Südkoreanische Won hoch ging.

Am Vorabend hatte die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel ihre zwischenzeitlich deutlicheren Verluste bereits eingrenzen können und ging 2,07 Prozent schwächer bei 253,50 US-Dollar aus dem Handel.

Marktstart des iPhone Fold wohl doch planmässig

Auslöser dafür ist ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, der sich auf mit der Sache vertraute Personen stützt. Laut diesem Bericht sei vorgesehen, das faltbare Modell wie geplant im September vorzustellen - gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro sowie dem Pro Max. Eine offizielle Stellungnahme von Apple zur Einführung des iPhone Fold liegt bisher nicht vor.

Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin Nikkei Asia unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, dass der iKonzern bei der Entwicklung eines faltbaren iPhones im Engineering-Testprozess auf Schwierigkeiten gestossen sein soll und sich in Folge dessen sowohl der Produktions- als auch der Lieferzeitplan um mehrere Monate verschieben könnte.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

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Long 11’898.04 8.88 S9HB2U
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