Apple zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Apple hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.10 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.85 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 114.48 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 102.47 Milliarden USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8.98 USD beziffert, während im Vorjahr 7.46 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Geschäftsjahr 478.83 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 416.16 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch