Apple will wohl iPhones zur Erkennung von Depressionen einsetzen - Apple-Aktie höher

Dies berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen und geht aus Unterlagen hervor, in die das Wall Street Journal Einblick hatte.

Mit Hilfe einer Reihe von Sensordaten, die Mobilität, körperliche Aktivität, Schlafmuster, Tippverhalten und mehr umfassen, hoffen die Forscher, entsprechende digitale Signale herauszufiltern, so dass Algorithmen entwickelt werden können, um sie zuverlässig zu erkennen, so die Personen. Apple hofft den Informanten und Unterlagen zufolge, dass diese die Grundlage für spezielle Funktionen für seine Geräte sein werden.

Die Bemühungen gehen auf zwei Forschungspartnerschaften zurück, die Apple angekündigt hat. Die eine besteht mit der University of California in Los Angeles, die Stress, Angst und Depression untersucht, die zweite Partnerschaft mit dem Pharmaunternehmen Biogen Inc., das leichte kognitive Beeinträchtigungen untersucht. "Seabreeze" ist den Informanten und Unterlagen zufolge Apples Codename für das UCLA-Projekt und "Pi" ist der Codename für das Biogen-Projekt.

Biogen hat seine Studie am Montag gestartet, aber bisher wurden nicht sehr viele Details über Apples Forschungen bekannt. Das Pharmaunternehmen hat in diesem Sommer von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für ein neues Medikament zur Behandlung leichter kognitiver Beeinträchtigungen erhalten. Sprecher von Apple, Biogen und UCLA lehnten eine Stellungnahme ab.

