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31.08.2026 14:04:00

Apple: Vor diesen Herausforderungen steht der neue CEO John Ternus

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John Ternus übernimmt mit Apple einen Konzern in Bestform. Zugleich steht der iPhone-Hersteller vor grossen Herausforderungen: Gelingt es dem neuen CEO, das Erfolgsmodell zu bewahren und Apple zugleich neu zu erfinden?Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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