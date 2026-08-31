Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
31.08.2026 14:04:00
Apple: Vor diesen Herausforderungen steht der neue CEO John Ternus
Apple einen Konzern in Bestform. Zugleich steht der iPhone-Hersteller vor grossen Herausforderungen: Gelingt es dem neuen CEO, das Erfolgsmodell zu bewahren und Apple zugleich neu zu erfinden?Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Apple Aktie News: Apple am Abend gefragt (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Handel in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Apple Aktie News: Apple am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)