Apple veröffentlicht neues Patent für MacBook-Tastaturen

• Apple hat ein neues Patent für eine innovative Tastatur angemeldet• Die neue Tastatur soll verschiedene Buchstabenmarkierungen anzeigen können und damit international anwendbar sein• Ob die Technologie je zum Einsatz kommt, ist bislang unklar

Die neue Tastatur wird durch die Tasten hindurch beleuchtet

Immer wieder meldet Apple neue Patente an, die den Weg für zukünftige Features bei neuen iPhones & Co. ebnen. Mit dabei sind immer wieder auch Patente für neue Funktionen der MacBook-Tastaturen. Zuletzt hatte Apple deswegen einen Rechtsstreit am Hals - Käuferinnen und Käufer hatten sich über Mängel an den neuen Butterfly-Tastaturen beschwert. Nun hat das US Patent and Trademark Office Mitte Dezember ein neues Patent des Tech-Giganten veröffentlicht, wobei der Konzern den Antrag schon im Juni 2021 gestellt hatte. Möglicherweise gibt es also bald wieder innovative MacBook-Tastaturen.

Das Patent beschreibt eine Tastatur mit umgestalteter Beleuchtung: Bisher konnte man im Dunkeln die Beleuchtung der Tastatur aktivieren, die zwischen den einzelnen Tasten genug Licht hindurchscheinen lässt, um die Kennzeichnungen erkennen zu können. Die im Patent beschriebene Tastatur soll ebenfalls beleuchtet werden können - aber nicht durch die kleinen Lücken zwischen den Tasten. Stattdessen sollen die aufgedruckten Buchstaben- und Zeichenmarkierungen auf den Tasten bei der neuen Tastatur aus durchsichtigem Material gestaltet werden. Unter den Tasten sollen kleine LED-Lämpchen oder Mini-Bildschirme als Lichtquelle dienen und die Tasten von unten beleuchten. Dann strahlt das Licht durch die Buchstabenmarkierungen hindurch.

Die neue Apple-Tastatur soll verschiedene Markierungen anzeigen können

Was zunächst lediglich wie eine kleine Änderung klingt, könnte grosses Potenzial haben: Diese Technologie würde es nach Angaben von 9to5Mac ermöglichen, die Tasten aus demselben Material zu formen wie das übrige Gerätegehäuse. Noch viel wichtiger aber ist, dass die Buchstabenmarkierungen veränderbar wären, und zwar laut Patent in den verschiedensten Eigenschaften, wie beispielsweise Grösse und Farbe. Es sollen sogar je nach persönlicher Einstellung gänzlich unterschiedliche Markierungen auf derselben Taste angezeigt werden können - damit könnte ein und dieselbe Tastatur sowohl die deutsche als auch die englische, arabische oder jede andere Buchstabenfolge anzeigen und viel flexibler eingesetzt werden.

Wann die ersten Geräte mit solchen Tastaturen kommen werden - oder ob es sie überhaupt je geben wird - ist nicht bekannt. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass lange nicht alle Technologien aus den Apple-Patenten je bei den Endgeräten umgesetzt werden und selbst wenn die neue Tastatur kommen sollte, muss bis dahin nach Schätzungen von 9to5Mac vermutlich noch viel Arbeit in die Funktionsweise und Zuverlässigkeit der Technologie gesteckt werden. Für die nächste Generation der MacBooks ist also wahrscheinlich noch nicht mit der neuen Tastatur zu rechnen.

Redaktion finanzen.ch